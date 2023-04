Calcio in tv oggi mercoledì 26 aprile | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Altra giornata di grande, quella del 26. Gli occhi degli appassionatini si poseranno su Inter-Juventus, partita di ritorno della semifinale di Coppa, ma in giro per l’Europa ci sono sfide da lasciare incollati al televisore.Manchester City-Arsenal, big match della trentatreesima giornata di Premier League. I Gunners sembravano avere il titolo inglese in mano, ma i tre pareggi con Liverpool, West Ham e Southampton hanno permesso ai Citizens di recuperare sei punti e presentarsi allo scontro diretto con soli cinque punti da recuperare. In serata è momento anche di Liga Spagnola. Alle 22 il Barcellona sarà impegnato con il Rayo Vallecano per compiere un altro passo verso il titolo nazionale, mentre alle 19.30 l’Atletico Madrid ospiterà il Maiorca per difendere il quarto ...