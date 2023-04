Calcio | il Fortuna Dusseldorf studia un progetto | ingresso gratuito nelle gare in casa

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il, squadra che milita nella seconda divisione della Bundesliga, sta ideando unche vedrebbe l’a tutti i tifosipartitelinghe. Secondo la stampa tedesca, il Düsseldorf dovrebbe svelare oggi i dettagli del piano rivoluzionario chiamato “Fortune for All”, come parte di un nuovo approccio strategico. Secondo quanto riferito, il Düsseldorf sta lavorando a questo nuovo schema insieme alla città e ai grandi sponsor del club, molti dei quali hanno già firmato contratti pluriennali. La presenza media per il Düsseldorf in questa stagione è di 30.000 spettatori. Il suo stadio ha una capacità di oltre 54.000. Chiaramente per compensare alla mancanza di ricavi dalla vendita dei biglietti, ci sarà bisogno di maggiori ...

Ilvive die sfortuna ma anche di arbitraggi clamorosi. È stato talmente evidente che non posso far finta di nulla. Di solito non parlo mai di queste cose. Ma adesso bisogna assaporare ...- Vitesse 1 - 4 14:30 FC Utrecht - FC Twente 1 - 0 14:30 FC Volendam - PSV 2 - 3 16:45 SC Cambuur - Feyenoord 0 - 3 20:00 Ajax - FC Emmen 3 - 1 20:00Sittard - AZ 0 - 3- SERIE B 16:15 ...- Vitesse 1 - 4 14:30 FC Utrecht - FC Twente 1 - 0 14:30 FC Volendam - PSV 2 - 3 16:45 SC Cambuur - Feyenoord 0 - 3 20:00 Ajax - FC Emmen 3 - 1 20:00Sittard - AZ 0 - 3- SERIE B 16:15 ...

Calcio: svolta in Germania, Fortuna Düsseldorf pensa a ingresso ... Civonline

Si parte nella prossima stagione con tre gare senza biglietti a pagamento, ma l’esperimento “Fortuna per tutti” dovrebbe essere ampliato a tutte le gare in casa dal 2024-25. Gli altri club seguiranno ...In una lunga intervista concessa a Dazn, l'allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, ha parlato del suo approdo sulla panchina rossoblù: "Ho avuto la fortuna di avere questa grande possibilità, questa ...