Calcio femminile | Capitta | “Una persona mi interessa per come è | indipendentemente dal genere”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) La giocatrice della Romain Serie C, Chiara, nel corso di un confronto sui social con i propri followers, ha risposte a delle domande inerenti il suo orientamento sessuale: “Non ho mai amato le etichette. Unamiper com’è,dal. In generale, potrei innamorarmi di un ragazzo cosìdi una ragazza”. L’atleta, nota al pubblico anche perché è la figlia di Lorella Cuccarini, è nata nel 2000 e gioca ada quando aveva 12 anni con quella società, ma ha avuto esperienze anche con la nazionale Under 15, e oradifensore centrale. SportFace.

Tesserata da quando aveva 12 anni con la Roma, ha esordito in Serie B. Ha inoltre giocato con la Nazionale Under 15 e per la Rappresentativa del Lazio.

Calcio femminile, le parole di Chiara Capitta: "Una persona mi interessa per come è, indipendentemente dal genere"