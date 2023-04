Calcio femminile | accordo trovato tra Francia e l’ex ct Diacre per la rescissione

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Corinna, ex allenatrice della nazionale francese di, e la federazione transalpina hanno raggiunto un accorto per ladel contratto. Lo ha fatto sapere alla Afp l’avvocato della ex ct, Christophe Ayela, il quale ha precisaro che la cifre sarà di 870.000 euro. Tale somma corrisponde agli emolumenti che le sarebbero spettati fino alla scadenza del contratto, maggiorati di un ulteriore anno, inclusa “una percentuale” sui bonus previsti in caso di titoli Les Bleues ai Mondiali di questa estate e alle Olimpiadi di Parigi del 2024. “Corinneè sollevata da questoche le permette di voltare pagina edi guardare nuovi progetti nel mondo del”, le parole di Ayela. “È unche segna il rispetto che le è dovuto per i suoi ...