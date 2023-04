fa anche il punto sull'infermeria: "Ciofani parte, perchè ha piacere di essere con i compagni, ma non credo che sarà a disposizione. Parte anche Benassi ma è difficile che lui sarà ...... perchè contestualmente la squadra diresta in dieci per l`espulsione di Aiwu, autore del fallo di mano sulla linea di porta che determina ildi rigore al 73`. Dal dischetto Nico ...di inizio alle ore 21. Indice Cronaca con in tempo reale Presentazione del match Probabili ... Per passare il turno gli uomini didovranno, pertanto, vincere con tre gol di scarto. In ...

Calcio: Ballardini 'A Firenze voglio una Cremonese che se la gioca' Tiscali

'Molto stimolante giocare contro una squadra così forte davanti al loro pubblico' CREMONA (ITALPRESS) - 'Il primo tempo è finito 0-2, la squadra ...L'allenatore dei grigiorossi ha parlato alla vigilia della semifinale di ritorno della Coppa Italia contro la formazione di Italiano ...