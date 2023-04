“Caduta dalle scale | diverse fratture” Iva Zanicchi | istanti di paura per la cantante

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Brutta disavventura per Iva, lae personaggio tv infatti ha raccontato di esseredalla. È successo dopo l’ultima puntata de IlMascherato: la confessione della donna sui social. Ivain un video ha raccontato che il fattaccio è capitato qualche giorno fa: “Domenica sera, dopo ilMascherato, sono. Unaorribile, qualcun altro si sarebbe ammazzato. Mi volevano portare all’ospedale, ma per il momento non sono voluta andare. Sono a letto per qualche giorno. Mi hanno fatto le lastre, sospettano qualche micro-frattura”. E ancora: “Vediamo se potrò restare a casa o se dovrò andare qualche giorno in ospedale”. La donna ha ...

L'artista ha perso l'equilibrio a casa. Era rientrata da poco dopo la fine de Il Cantante ...Se errore non è, appare quantomeno unadi stile. Da tutti ce la saremmo aspettati ma non da ... gli inciuci non interessano e questo emergerà finimminenti elezioni amministrative che ...... Aci), creato per proteggere singoli paesi Ueazioni di 'bullismo commerciale' adottate da ... ma quella è morta da tempo,vittima del sovranismo americano di Donald Trump ma in essenza ...

Iva Zanicchi, caduta dalle scale dopo Il Cantante Mascherato: «Orribile, ho alcune fratture». Come sta la cant leggo.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Iva Zanicchi è caduta dalle scale e ora è costretta a letto, in attesa di accertamenti. L'artista ha perso l'equilibrio a casa.