Cade con la sedia a rotelle dall’ambulanza | batte la testa sull’asfalto e muore

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Anita Woodford, 66 anni, è scivolata scendendocon la, è caduta e ha battuto violentemente la. La donna era stata portata d’urgenza da casa sua al Norfolk and Norwich Hospital (UK): dopo la caduta è stata sottoposta con urgenza a una TAC e ricoverata. Otto giorni dopo, un’altra TAC ha mostrato che aveva un’emorragia cerebrale. La signora Woodford è infine deceduta lo scorso 29 novembre. Durante il processo sulle circostanze della sua morte è stato mostrato un video dell’incidente, ripreso dalle telecamere a circuito chiuso dell’ospedale. L’infermiera sotto processo ha dichiarato: “Stavo scendendo la rampa e, non so cosa sia successo, ma quando sono arrivata in fondo lasi è ribaltata all’indietro. Tutto ...

L'incidente choc sull'ambulanza: la testimonianza a processo Ieri in aula in tribunale per il ... Si nota la signora Woodford che finisce giù per la rampa e cade violentemente all'indietro. Ha subito ...

