Business immigrazione | quei pacchetti viaggio per clandestini sbarcati in Italia Video

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Catania, 26 apr – “Immigrazion€, unmilionario“, riecheggia più forte che mai il grido di protesta comparso nelle cittàne, poco più di dieci giorni fa, a firma CasaPound, sulla situazione di cronica emergenza che sta subendo il nostro Paese e a cui il governo dalle mille promesse non pare rispondere in modo efficace. Anzi, le cifre sono addirittura triplicate rispetto all’anno scorso, che già era stato da record. La conferma che ciò che sta avvenendo è un autentico, con l’avallo dei buonisti dell’accoglienza “sempre e comunque”, è la notizia giunta nelle redazioni solo da poche ore, ovvero la conclusione di una vasta operazione condotta dalla Squadra Mobile della Polizia di Catania su delega della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo etneo volta a sgominare il traffico di ...

Un'ulteriore conferma del fatto che sull'clandestina esistono moltiche hanno tutto l'interesse a fare in modo che queste attività proseguano e non siano regolamentate. Intanto ...... è altra cosa e andrebbe trattato con un minimo di conoscenza della nostra grandecommunity all'estero. Emigrazione e, come anche il recente Def presentato dal governo ci ...La Regione Campania - Assessorato alla Sicurezza, Legalità ehanno organizzato il Secondo Forum nazionale espositivo dei beni confiscati , svoltosi ...dell'azienda di farema anche ...

Striscione di Casapound alla stazione di Ladispoli: "Business sull ... TerzoBinario.it

La polizia ha sgominato una banda di subsahariani che contattavano i migranti nei Paesi di origine e organizavano loro i viaggi illegali in Europa dietro pagamento di laute somme ...Saikou Bojang lavora come illustratore presso l'azienda di pittura Schwarz a Rheinstetten dal 2016. Un sogno si è avverato per lui: lavora nel commercio e ...