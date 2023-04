Buon compleanno a… Giulio Nuciari

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Oggicompie 63 anni. Chi non lo conoscesse, può vederlo all’opera sul sito della Figc. Nella foto è sorridente, ha i capelli bianchi, i affi appena accennati e anch’essi ingrigiti, tre palloni in mano: anche se non lo sai, scommetteresti che è proprio una postura da portiere o da chi li prepara.è stato prima una cosa e poi l’altra, mentre oggi ha un’altra qualifica: assistente Allenatore Nazionale A. La scheda che ne accompagna la presentazione è la sintesi delle diverse fasi della sua vita: «Nato il 26 aprile 1960 a Piovene Rocchette, comune di circa 9mila abitanti in provincia di Vicenza, eredita dal nonno Antonio, portiere di Spal e Triestina negli anni Cinquanta, l’abilità tra i pali. Veste le maglie di Ternana, Milan e Monza, terminando la carriera con la Sampdoria dopo aver vinto 1 Coppa delle Coppe, 2 ...

Gli amori di Taylor Swift guarda le foto Leggi anche ›Taylor Swift! Tutti i look più belli Un nuovo amore per Taylor Swift Per la star di Cardigan , dunque, potrebbe essere ...Giorgia Todrani è nata a Roma il 26 aprile 1971. Nel corso della sua carriera, Giorgia ha venduto circa sette milioni di album ; ha partecipato quattro volte al Festival di Sanremo classificandosi ...Giorgia Todrani è nata a Roma il 26 aprile 1971 . Nel corso della sua carriera, Giorgia ha venduto circa sette milioni di album; ha partecipato quattro volte al Festival di Sanremo classificandosi ...

La festa dedicata all'amica scomparsa da quasi un anno: «Buon compleanno, Greta. Ti aspettiamo» La Provincia di Como

"Come un solo gregge, insieme a tutti i laici, i presbiteri, i diaconi, i religiosi e le religiose dell'arcidiocesi di Bari-Bitonto, eleviamo il nostro ringraziamento al Signore per il dono della vita ...[themoneytizer id=”99064-6] Quest’oggi 24 aprile è il compleanno di un ex giocatore della Lazio che a Roma non è ricordato per aver lasciato il segno in positivo, ma che nonostante questo si è sempre ...