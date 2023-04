(Di mercoledì 26 aprile 2023) "Oggi nella cassettaposta di mia madre in Vaticano è stata lasciata a mano questain una busta". Lo ha scrittosui social pubblicando la fotomissiva, in cui si ...

... in cui si legge tra l'altro: "Ciao Pietro, sei un bugiardo e lo sai! Quelle vergognose allusioni nei confronti di papanon te le ha riferite nessuno, te le sei inventate te, ma ti sei ...La lettera recapitata alla famiglia 'Ciao Pietro, sei un bugiardo e lo sai! Quelle vergognose allusioni nei confronti di papanon te le ha riferite nessuno, te le sei inventate te, ma ti sei ...... in cui si legge tra l'altro: 'Ciao Pietro, sei un bugiardo e lo sai! Quelle vergognose allusioni nei confronti di papanon te le ha riferite nessuno, te le sei inventate te, ma ti sei ...

"Bugie su Wojtyla, vergogna", il giallo della lettera a Pietro Orlandi Adnkronos

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - 'Oggi nella cassetta della posta di mia madre in Vaticano è stata lasciata a mano questa lettera in una busta'. Lo ...Caso Emanuela Orlandi. Una lettera scritta a mano, in modo classico, senza paura che la calligrafia possa svelare qualcosa sull’identità del mittente. Penna nera su foglio bianco, in modo classico. La ...