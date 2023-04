“Bugie su Wojtyla | vergogna” | giallo su una lettera recapitata a Pietro Orlandi

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Una“nella cassetta della posta di mia madre in Vaticano, lasciata a mano in una busta". Inizia così il post pubblicato su Facebook, nelle scorse ore, da, fratello di Emanuela, figlia di un dipendente del Vaticano scomparsa il 22 giugno 1983 a Roma. La missiva arriva dopo il recente botta e risposta tra i media della Santa Sede, lo stessoe la sua legale Laura Sgrò circa le accuse rivolte a Papa, secondo cui sarebbero circolate “voci sulle presunte abitudini” del Pontefice (“la sera se ne usciva con due suoi amici monsignori polacchi e non andava certo a benedire le case”).