Buchi neri | dai ruderi di Corso Umberto spunta un dipinto della Vergine Maria del 19esimo secolo

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUnraffigurante lacontornata da due cherubini ascrivibile al XIX°, racchiuso in una piccola edicola votiva a stucco. Quello riemerso sulla facciata principale coperta da rovi di uno stabile situato a, tra quelli destinati all’abbattimento nell’ambito del più vasto interventocancellazione deidel terremoto 1980 ( leggi qui) avviato dall’amministrazione comunale del sindaco Gianluca Festa. Un reperto storico dal valore inestimabile, che non a caso sarà conservato nel suo luogo di origine non prima di un intervento di messa in sicurezza e ricollocazione conservativa. La scoperta è di pochi giorni fa, avvenuta durante l’avvio delle attivita? di ...