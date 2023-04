Bucciantini | «L’Inter ha la rosa più profonda! Finalmente minuti per Bellanova!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 26 aprile 2023)fa il punto della situazione sulladel. Da Bellanovain campo all'assenza di Skriniar, passando per la ripresa di Correa e Lukaku (vedi focus). Di seguito il pensiero espresso dal giornalista su Radio Sportiva. NUMERICAMENTE BENE – Marcodice la sua sulla condizione delladel. Intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica "Microfono Aperto", il giornalista afferma: «Ci sono squadre che sono lì a fare tutte le partite possibili. Fra tutte queste rose impegnate quella delè quella numericamente più profonda. Ciò non vuol dire che sia la migliore ma è quella che ha delle possibilità. Magari non ha alternative nel senso di cambiare argomento in campo, però può cambiare i giocatori.