Bruxelles | la Commissione esteri Ue chiede un’audizione sulla nomina di Luigi Di Maio | passa la richiesta della Lega

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) LaAffaridell’Eurocameradi convocare un rappresentante del Consiglio Ue per riferirescelta dell’Alto Rappresentante Josep Borrell direDirappresentate speciale per il Golfo. La proposta, avanzata dall’eurodeputata leghista Susanna Ceccardi, è stata approvata all’unanimità. Il presidentedovrà ora notificare laalla presidenza del Parlamento europeo. Se approvata, secondo quanto riferiscono fonti vicine al dossier, l’audizione potrebbe avvenire già nelle prime settimane di maggio. “Un risultato importante ottenuto dalla, votato con favore da tutti i gruppi politici, per fare trasparenza e per correttezza delle ...