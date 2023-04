Brozovic via? In Croazia | «Un club inglese può accontentare l’Inter»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 26 aprile 2023), una storia probabilmente arrivata al capolinea. Il croato gode di importanti interessi all’estero. In patria, parlano di un milionariodi Premier League ANCORA AVANCES ? Marcelopotrebbe lasciarein estate. Il croato – finito nelle rotazioni d Simone Inzaghi, tant’è che stasera rischia la panchina contro la Juventus in Coppa Italia (vedi probabile formazione) – gode di importanti corteggiatori in giro per il mondo. Qualche giorno fa si era parlato di un forte interesse del PSG (vedi articolo). Mentre nelle ultime ore, come riferiscono i colleghi croati del portale Sportske Novosti, adesso è il Newcastle a irrompere sulla scena. Ildel saudita fondo Pif starebbe pensando proprio al regista nerazzurro per rafforzare la squadra di Eddie ...