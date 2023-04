Bronzetti-Tsurenko oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Madrid 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Luciase la vedrà contro Lesyanel primo turno del WTA 1000 di, torneo in partenza sui campi in terra rossa della capitale spagnola. Obiettivo riscatto per l’azzurra, che non sta vivendo una stagione particolarmente positiva ma possiede senz’altro le armi per imporsi a certi livelli. All’esordio atroverà l’ucraina, avversaria ostica ma non imbattibile. Tra le due non ci sono precedenti, ma secondo i bookmakers partirà ampiamente favorita. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo(mercoledì 26 aprile). Le due giocatrici sono pianificate come terzo incontro sul Court 8 alle ore 11:00. La...