Brian Eno | nuova edizione per “Forever Voiceless”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) MILANO – In occasione del recente Record Store Day è uscita unadi “” diEno. Per questa esclusiva Eno ha eliminato la sua voce dall’acclamato disco del 2022, “andevernomore”, e ha spostato l’attenzione sul nucleo musicale. “andevernomore” ha raccolto immediatamente gli elogi della critica e si è discostato nettamente dai recenti album di Eno, presentando la sua voce come protagonista di un intero album per la prima volta da “Another Day On Earth” del 2005. Con “” ogni brano dell’album originale ha ora la sua controparte strumentale. “Icarus or Blériot” diventa “Who We Are”: senza la voce di Eno, l’enfasi si sposta su un’ondata nervosa e pulsante che a volte minaccia ...

Lo Spazio Gerra propone 115 ritratti dei più noti musicisti contemporanei di tutto il mondo, tra cui John Cage, Philip Glass, Steve Reich, Michael Nyman, Demetrio Stratos e molti altri. Il Leone d'Oro alla carriera sarà conferito a Brian Eno, per il suo lavoro ultraquarantennale nella ricerca del suono e per la sua concezione dello spazio acustico come strumento compositivo.

