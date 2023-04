Brasile-Ancelotti | c’è la data | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ilcontinua a sperare in Carlocome prossimo Ct della Selecao, ma dovrà aspettare il termine della stagione Ilcontinua a sperare in Carlocome prossimo Ct della Selecao, ma dovrà aspettare il termine della stagione. Secondo quanto riportato dall’ANSA, il futuro del tecnico del Real Madrid dipenderà tanto anche dalla vittoria di qualche trofeo e non dovessero arrivare potrebbe esserci la rescissione consensuale del contratto. Il presidente della Federcalcio brasiliana, Ednaldo Rodrigues, ha parlato a margine di un evento e ha detto: «Spero di poter dare l’annuncio del nostro nuovo tecnico il prossimo 25 maggio».