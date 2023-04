(Di mercoledì 26 aprile 2023) Lo spagnolo, in prestito dal Real Madrid, si è reso protagonista di ottime prestazioni sulla corsia di destra e potrebbe essere una soluzione in più ...

Lo spagnolo, in prestito dal Real Madrid, si è reso protagonista di ottime prestazioni sulla corsia di destra e potrebbe essere una soluzione in più ...Eppure, da Madrid occorrerà necessariamente passare per capire che cosa succederà sulla trequarti rossonera del Milan 2023 - 24, perché il grosso della questione ruota attorno a. Pregi, ...Il trequartista dell'Empoli è nel mirino di Milan e Napoli, ma i rossoneri prima di provare ad affondare il colpo dovranno valutare due situazioni: il possibile riscatto didal Real ...

Brahim Diaz, futuro da esterno destro E CDK spera... Gazzetta

Maldini e Massara vogliono chiudere un affare di mercato. Un intreccio pericoloso con il Real Madrid che dà le carte.I rossoneri ammirano da tempo il trequartista dell’Empoli anche se non sono soli. Come riportato da Calciomercato.com il centrocampista offensivo dell’Empoli Tommaso Baldanzi sta continuando a stupire ...