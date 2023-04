Boxe | al via i Mondiali di Tashkent | sei azzurri in gara

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tutto pronto per ielite di pugilato 2023, in programma a, in Uzbekistan, dal 30 aprile al 14 maggio. Sono 640 i pugili, rappresentanza di 104 paesi, a darsi battaglia sul ring della Humo Arena, e per l’Italia ecco seial via nella speranza che possano arrivare medaglia: si tratta di Alessio Camiolo (GS Fiamme Oro) nei 51 kg, Michele Baldassi (GS Fiamme Azzurre) nei 57 kg; Francesco Iozia (Eagle) nei 60 kg; Salvatore Cavallaro (GS Fiamme Oro) nei 75 kg; Abbes Mouhiidine (GS Fiamme Oro) nei 92 kg; Diego Lenzi (Pugilato Alto Reno M.A.) nei +92 kg. SportFace.

