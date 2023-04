Bottega Veneta | se la nuova borsa assomiglia a quella del fruttivendolo | che problema c' è?

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Polemica social per lait bag firmata, ispirata agli anonimi sacchetti di carta di verdurai e macellai. Ma in vendita a 2mila euro. Una polemica che non si può che definire pretestuosa

Le sue borse intrecciate o a mezza luna sono un must assoluto, in cima alle classifiche delle borse più desiderate. Forse forte di questo dato,, capitanata dallo stilista Matthieu Blazy, lancia una borsa che è una provocazione. Si chiama Brown Bag e da lontano, o ad uno sguardo poco attento, sembra niente più che un sacchetto ...Quanto agli altri brand del gruppo,ha registrato un andamento delle vendite in linea con quello del 2022 e anche con il consensus degli analisti, mentre Yves Saint Laurent ha battuto ...Crescita per, trend positivo per Balenciaga . Le vendite nei negozi di proprieta' di Saint Laurent sono salite del 14% su basi comparabili, grazie alle 'eccellenti performance' della pelletteria e ...

Polemica social per la nuova it bag firmata Bottega Veneta, ispirata agli anonimi sacchetti di carta di verdurai e macellai. Ma in vendita a 2mila euro. Una polemica che non si può che definire pretes ...La crescita dei ricavi (+2%) è guidata da Europa e Giappone e dai negozi di proprietà, e-commerce incluso (+4% su base comparabile). Canale wholesale e altri comparti giù del 10% su base comparabile.