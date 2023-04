(Di mercoledì 26 aprile 2023) "Non ho alcun dubbio su quel ragazzo - ha detto qualche giorno fa al quotidiano Il Messaggero il padre di Giada Calanchini - so per certo che sta soffrendo quanto e come me che sono il padre. È stato ...

Bosa, indagato l'ex fidanzato della 22enne precipitata dal terzo piano Sardegna Live

