Borsa | pesano ancora i timori sulle banche Le vendite colpiscono l' Europa

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Titoli sotto pressione anche a Piazza Affari, tengono gli energetici. La banca centrale svedese alza i tassi. In rialzo lo spread BTp/Bund sopra quota 190 punti. L'euro recupera la soglia di 1,10 sul dollaro. Future positivi negli Usa dopo i numeri delle big tech

Hanno invece annullato le perdite precedenti i derivati sugli indici di Wall Street grazie alle trimestrali di Microsoft e Aplphabet, arrivate achiusa. In giornata attesi i conti di Meta e ...Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...Tutte incognite chesul destino del club e stanno portando gli investitori a penalizzare il titolo a Piazza Affari.

Borsa, pesano ancora i timori sulle banche. Europa debole Il Sole 24 ORE

Borsa di Milano oggi 26 aprile: il Ftse Mib perde in apertura, con le banche ancora in rosso. In salita lo spread, mentre anche le piazze europee sono negative.Alphabet, la holding a cui fa capo Google, archivia il primo trimestre con il suo secondo calo consecutivo di ricavi pubblicitari ma avanza a Wall Street nelle contrattazioni afetr hours. (ANSA) ...