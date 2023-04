Borsa | Milano - 0 | 8% negativa con l' Europa dopo Wall street

(Di mercoledì 26 aprile 2023) I mercati azionari del Vecchio continente restano tutti in calol'avvio di, anche sui timori di un proseguimento della stretta monetaria da parte della Bce: lapeggiore è quella ...

passa di mano con un trascurabile - 0,87% alle 16:00 e scambia a 27.016,84 punti. 26 - 04 - 2023 16:00... lapeggiore è quella di Amsterdam, che scende dell'1,2%, seguita da Parigi in calo di un punto percentuale. Debole(Ftse Mib - 0,8%), con Francoforte in ribasso dello 0,6%, Madrid di ...Moncler arretra del 2,37% (a 65,97 euro), Ferragamo dell'1,19%, Tod's dello 0,37%. E' in controtendenza Aeffe che sale del 3,6% a 1,3 euro. Ma da inizio anno le azioni della societa' della ...

I mercati azionari del Vecchio continente restano tutti in calo dopo l'avvio di Wall street, anche sui timori di un proseguimento della stretta monetaria da parte della Bce: la Borsa peggiore è quella ...Le vendite sui bancari portano il Ftse Mib a perdere ulteriormente quota con un passivo che arriva all’1,2%. Ko a Piazza Affari tutti i principali big del credito, da Mps (-3%) a UniCredit (-3,1%), fi ...