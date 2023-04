...si sono registrate delle preoccupazioni soprattutto per la modalità con la quale si è scelto didare seguito a questo appello. I silenzi contano". Lo ha dichiarato il senatore Enrico, ...sto facendo colazioni per lavorare in questo senso. Ma è evidente che ci saranno altri arrivi". ...Renzi nella conferenza stampa organizzato al Senato per annunciare il passaggio di Enrico..."Rispetto la scelta di Enricomala condivido. Sono sempre stato contrario all'idea di risolvere i problemi politici con le scissioni e infatti mi sono sempre impegnato in passato per evitarle. Dopo di chebisogna ...

Borghi,non ho condiviso scelta lasciare Pd neanche con gli amici Euronews Italiano

Enrico Borghi, senatore, saluta il Partito Democratico di Elly Schlein. Il motivo “È diventato la casa di una sinistra massimalista, figlia della cancel culture americana che non fa sintesi e non dia ..."Mi assumo la responsabilità individuale, fatta senza essermi confrontato con nessuno, neanche con i più cari amici. La scelta arriva dalla preoccupazione che è di tanti elettori e militanti del Pd. ( ...