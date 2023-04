Borghi va via e al Nazareno scoppia il caso Copasir Boccia | “È stato eletto dal Pd | ora si dimetta”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Con l’uscita del senatore Enricodal Pd per approdare da Matteo Renzi alil. Spiazzati dalla brutta e inaspettata notizia, i dem chiedono subito le dimissioni dell’ex compagno di partito dal Comitato parlamentare.è infatti membro deldal Pd. Che ora si trova con un rappresentante in meno nell’organismo, a parte il presidente Lorenzo Guerini. Italia Viva, invece raddoppia essendo già rappresentata da Ettore Rosato. Ilè ancora più esplosivo perchénon avrebbe dato nessuna comunicazione preventiva sulle sue intenzioni di lasciare il Pd.lascia il Pd eil...

Fa discutere l'addio al Pd del senatore EnricoMatteo Renzi esprime massima soddisfazione per il nuovo acquisto di Italia viva . Il senatore Enricoha deciso di lasciare il Pd di Elly Schlein perché 'è diventato la casa di una sinistra massimalista figlia della cancel culture americana che non fa sintesi e non dialoga' . Il leader di Iv dà ...Da Nord a Sud, ecco quali sono Continuano le trattative tra Italia e Unione europea sullibera ... digitalizzazione, potenziamento della rete energetica e riqualificazione dei. Questi i ...lasci il Copasir", è il mantra tra i parlamentari Pd. E la richiesta potrebbe essere avanzata inufficiale nelle prossime ore. "Porremo la questione", si spiega all'Adnkronos. Tuttavia si ...

Iv, Renzi: Borghi non sarà l'ultimo. Pd: Via dal Copasir. Lui: No, resto Affaritaliani.it

Il partito non trova pace. La segreteria critica per le eccessive "sparizioni", Bonaccini per non aver creato un'area vera e giocare una sua partita ...