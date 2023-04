Borghi lascia il Pd sedotto da Renzi e si scatena il caos sul Copasir

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Sembra che un qualche malessere lo avesse confidato ad alcuni colleghi nei giorni scorsi. Ma nessuno nel Pd immaginava che il senatore Enricoavrebbeto il partito per approdare tra le fila di Matteo. Una mossa che hato spiazzati i senatori dem, causando un vero terremoto. Anche lo stesso Francesco Boccia, capogruppo a palazzo Madama, avrebbe appreso la decisione dell'intervista oggi su un quotidiano. Insomma, a quanto viene riferito, non ci sarebbe stata alcuna comunicazione preventiva sulle sue intenzioni da parte di. Ora per i dem il punto che si pone è quello dell'incarico ricoperto dell'ex-collega:è infatti membro del, eletto dal Pd, che ora si trova con un rappresentante in meno nell'organismo, a parte il ...

Fino al 2015 quando appare agli occhi dicome un uomo che 'tiene il Pd al centro della scena e rilancia nell'ennesima partita con la sinistra Pd. Una chiara prova di leadership'.Il commento del Pd Verbania "L'uscita dal Partito Democratico del senatore Enrico, annunciata questa mattina, cisorpresi e amareggiati nei modi e nei contenuti. Sentiamo il dovere di ...Nessun Iframes VCO - 26 - 04 - 2023 - - "L'uscita dal Partito Democratico del senatore Enrico, annunciata questa mattina, cisorpresi e amareggiati nei modi e nei contenuti". Così la nota giunta dalla segreteria del partito democratico del VCO, a commento della "migrazione" del ...

Con l'arrivo di Enrico Borghi, Iv ha raggiunto la quota necessaria al Senato per costituire un gruppo parlamentare autonomo, che ha bisogno di minimo 6 senatori. Che sia un messaggio per Carlo Calenda ...Il senatore Enrico Borghi lascia il PD per aderire a Italia Viva di Matteo Renzi. Dopo l’esperienza in terra sannita, che lo ha visto sempre in prima linea, Borghi lascia oggi la sinistra del Partito ...