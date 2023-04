(Di mercoledì 26 aprile 2023) BRINDISI – A due settimane dalla release del nuovo singolo “L’unica Cosa Che Vuoi” (Capitol Records Italy, Universal Music Italy) – sintesi perfetta del loro dualismo stilistico, i, pronti a regalarci un’estate tutta da ballare, annunciano il– The Party Specialists: i primissimi appuntamenti estivi di una grande festa a cielo aperto prodotta da BPM Concerti e Trident Music.(WMF – We Make Future, 16.06), Udine (Notte Bianca, 01.07), Ginevra (SwissitaliaFestival, 02.07), Piane Di Montegiorgio (FM, Square Music Festival, 06.07), Legnano (MI, Rugby Sound Festival, 08.07), Este (PD, Estestate Festival, 12.07), Livigno (SO, Plaza Dal Comun, 15.07), Gallipoli (LE, Parco Gondar, 22.07) e Schiavonea (CS, Co.Ro. Music Fest, ...

Boomdabash: al via da Rimini il Summer Tour 2023 L'Opinionista

Nuovo disco e Summer Tour per i Boomdabash che hanno annunciato nove date estive in un calendario che potrebbe allungarsi ...Dopo il grande successo delle ultime edizioni con Max Gazzè e Francesco Gabbani, torna il grande concerto della Notte Bianca di Udine, con protagonista un altro grande nome della musica italiana. Saba ...