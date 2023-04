Boom di emozioni a Napoli | Bob Sinclair si unisce ai tifosi azzurri e rende omaggio a Maradona – VIDEO

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Durante la sua performance al Club Partenopeo di, il dj Bobha resoal leggendario campione Diego Armando. Il celebre Dj e produttore francese Bobsi è fatto sentire con tutto il suo sostegno per ildurante la sua performance al Club Partenopeo della stessa città campana, la sera del 25 aprile. Con il terzo scudetto della storia della squadra sempre più vicino, Bobha gridato “Forza” e ha omaggiato l’indimenticabile campione Diego Armandoindossando una sua maglia. Il tutto è stato documentato in unpostato sui social da Lorenzo Crea. La vicinanza del noto artista al calcio partenopeo ha scatenato l’entusiasmo dei...

È uno strumento per generare esperienze,e riflessioni. Non domandate mai cosa significa l'arte contemporanea. Cosa significa Niente. È come dare un bacio, può significare nulla o tante ...... vissuta tra due guerre e proseguita con ileconomico fino ai cambiamenti radicali del nuovo ... Sarà un viaggio nelleche solo i francobolli riescono ad offrire.Inutile dire che il post ha avuto un vero e propriodi like e commenti, nei quali i fan più ... Onestini, di recente, ha dichiarato che nella casa del Grande Fratello ha vissuto delle...

25 Aprile: festa nella città strapiena Eventi bipartisan e boom di turisti Anche Bertelli a caccia di cuochi LA NAZIONE

No, non si è ancora pronti. Il 29 giugno del 2019 il volto degli appassionati di calcio femminile era rigato dalle lacrime per l’esito del quarto di finale mondiale tra Italia e Olanda. L’avventura de ...L'ex volto di Amici è diventato padre un mese fa di due gemelli e non esita a condividere sui social foto dolcissime che fanno impazzire le fan. L'ultima ha ricevuto una valanga di cuoricini.