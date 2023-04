Bonan | «Inter-Juve? Spero che a fine partita si parli del match e non dell’arbitro»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Alessandro, giornalista, ha parlato a Sky Sport 24 deldi stasera di ritorno di Coppa Italia trantus Alessandro, giornalista, ha parlato a Sky Sport 24 deldi stasera di ritorno di Coppa Italia trantus.– «che asidellae non, ultimamente si parla di arbitri e ci siamo stancati. Il copione è abbastanza scritto: una squadra cercherà di attaccare, l’altra darà il pallone agli altri per poi partire in contropiede per cercare Chiesa che ha bisogno di spazio e quando ha spazio fa male. L’...