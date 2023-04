"Restiamo convinti, e per questo ci batteremo con il Sindacato Europeo - conclude- che l'Europa potrà risollevarsi solo se cambierà il paradigma economico dell'austerity e se rafforzerà ...... Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo. 'La scelta del Governo di tenere un ...non è un caso che chiuderemo a Napoli questo ciclo di tre manifestazioni perché lanciare un segnale...Nell'occasione arriverà in regione del segretario generale della Uil Pierpaolo, che ... ma che lancia un messaggioanche al sistema delle imprese , in una fase segnata dalla ...

Bombardieri, 'forte preoccupazione per la riforma del Patto' Agenzia ANSA

"La riforma del Patto di Stabilità presentata oggi dalla Commissione Europea ci preoccupa particolarmente. (ANSA) ...Si è tenuto questa mattina nella sede dell’Ance all’Aquila il consiglio regionale della Uil, con la partecipazione del ...