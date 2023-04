Bologna | problemi per Sansone in vista della Juventus

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tutti i dettagli sulle condizioni fisiche di Nicola, Marko Arnautovic e Andrea Cambiaso ingara traIl, tramite un comunicato sul proprio sito, ha pubblicato il report dell’allenamento insfida casalinga contro la. IL REPORT – Continua a Casteldebole la preparazione a #BFCdi domenica. Oggi i rossoblù hanno svolto attivazione atletica e lavoro tecnico-tattico. Seduta differenziata per Marko Arnautovic, terapie per Roberto Soriano. Gli esami cui è stato sottoposto Nicolahanno evidenziato uno stiramento del gemello mediale destro, con tempi di recupero di circa 2 settimane.

È la fase che preferisco, perché il materiale c'è già e bisogna solo risolvere dei. Non c'... siamo arrivati senza prove vere e proprie, abbiamo fatto solo alcuni incontri a, con ......e contratti si possono definire misure e procedure specifiche per prevenire eventuali...INAIL) Luogo di accadimento Gennaio - Dicembre2021 Gennaio - Dicembre2022 Variazione percentuale...... i sindacati segnalano da tempo graviorganizzativi , dovuti alla carenza di personale, ... A inizio marzo, aerano scesi in piazza anche i sindacati per esprimere la loro " grande ...

A Bologna la street rave parade, non risultano problemi di ordine pubblico Agenzia ANSA

Problemi in casa Bologna per l'infortunio a Sansone. La squadra felsinea si sta allenando per la partita contro la Juventus., mentre hanno lavorato a parte Arnautovic e Soriano, ...Presentate in Comune da Confabitare che chiede di annullare le modalità di raccolta rifiuti in centro: "Montagne di sacchi accatastate per ore davanti a palazzi" ...