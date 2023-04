Black Mirror torna più inquietante che mai nel trailer della Stagione 6

(Di mercoledì 26 aprile 2023) La nuovasi preannuncia come a un ritorno alle origini per la serie di Chalrie Brooker. Netflix ha diffuso in streaming il primoufficiale6 die stando a queste prime immagini sembrare all'atmosfera decisamentedelle prime stagioni. Parlando a Tudum.com, il creatore Charlie Brooker ha dichiarato di aver iniziato a scrivere la sestaavendo come obiettivo quello di "stravolgere alcuni dei miei presupposti fondamentali su cosa aspettarmi". "Di conseguenza, questa volta, accanto ad alcuni dei tropi più familiari di, abbiamo anche alcuni nuovi elementi, tra cui alcuni che in precedenza avevo giurato che lo show non avrebbe ...

