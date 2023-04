Bitonto | scontro tra due auto | morti quattro giovani

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tragedia a, in provincia di Bari. Un incidente stradale si è verificato poco dopo le 23.30 sulla strada provinciale 231 nei pressi della cittadini pugliese. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, nell’incidente sarebbero coinvolte duee il bilancio è divittime, che avrebbero tra i 17 e i 27 anni, e due feriti gravi. In particolare, una ragazza – scrive il Quotidiano di Puglia – sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo, riportando diverse fratture ed è ora ricoverata all’ospedale Di Venere di Bari; mentre il conducente avrebbe riportato una frattura alla colonna vertebrale, all’altezza del collo, e si trova ora al Policlinico del capoluogo pugliese. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due, una Renault Scenic e una Opel Corsa che si sono scontrate ...

Tragedia a, in provincia di Bari. Un incidente stradale si è verificato poco dopo le 23.30 sulla strada provinciale 231 nei pressi della cittadini pugliese. Secondo le prime informazioni dei vigili del ......strada provinciale 231 nei pressi di, in provincia di Bari. Secondo le prime informazioni, nell'incidente sarebbero coinvolte due auto. I vigili del fuoco intervenuti sul luogo dello...Quattro giovani morti e due feriti gravi. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto in serata sulla strada provinciale 231 nei pressi di, in provincia di Bari. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, nell'incidente sarebbero coinvolte due auto. . 25 aprile 2023

Bitonto (Bari), scontro fra due auto: morti quattro giovani TGCOM

Incidente Bitonto oggi martedì 25 aprile 2023. La serata di 'festa' si è rivelata tragica per quattro giovani a bordo di un auto. Feriti due.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...