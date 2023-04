L'incidente si è verificato tra Modugno e. Le quattro vittime erano a bordo di un'unica vettura che è finita oltre la carreggiata . TI POTREBBE INTERESSAREE' il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada provinciale 231, tra Modugno e, vicino a. Oltre alle quattro vittime, che avrebbero tra i 17 e i 27 anni, ci sono ...L'incidente si è verificato lungo la strada provinciale 231 tra Modugno e, vicino a. Oltre alle quattro vittime, che avrebbero tra i 17 e i 27 anni, ci sono altri due feriti che sono ...

Bitonto (Bari), scontro fra due auto: morti quattro giovani TGCOM

Altre due persone sono rimaste ferite in modo grave. Le vittime sono giovanissimi originari di Bitonto. Ancora non chiara la dinamica dell'incidente ...Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...