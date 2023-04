Bimba di 5 anni trovata in un sacco | l’orrore in casa Fermato un 16enne | i dettagli choc

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Unadi cinqueè stata rimorta in undella spazzatura.Il ritrovamento è avvenuto all’interno di un appartamento e a seguito della scoperta un ragazzo sui 16è statodalla polizia. I genitori, una famiglia di origini romene, aveva segnalato la scomparsa dellanel pomeriggio. “La bambina è stata rinell’appartamento, senza vita”, ha precisato il sindaco di Rambervillers, in Francia, Jean-Pierre Michel. “È stata la polizia a ritrovare il corpo. Hanno tentato di fare dei massaggi cardiaci, ma non c’è stato nulla da fare, purtroppo era troppo tardi”, ha dichiarato il primo cittadino dopo il ritrovamento del cadavere della bambina. Restano da chiarire dinamica e circostanze esatte dell’omicidio. Leggi ...

Il macabro rinvenimento nel dipartimento dei Vosgi: le autorità hanno fermato un quindicenne già noto per abusi sui minori ...