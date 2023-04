Big tech | arriva la stretta UE | 4 mesi per allinearsi al regolamento DSA

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, ha annunciato che la Commissione Ue ha inserito Google, Apple, Facebook, Amazon, Twitter e TikTok nella lista delle 19 grandi piattaforme digitali sotto sorveglianza a partire dal 25 agosto. BiglaBreton ha avvertito che le big“dovranno cambiare i loro comportamenti se vorranno continuare a operare in Europa”. “Non potranno agire come se fossero troppo grandi per preoccuparsene”, ha dichiarato Breton a Politico. “Sta iniziando il conto alla rovescia affinché 19 piattaforme online e motori di ricerca di grandi dimensioni rispettino pienamente gli obblighi speciali che il Digital Services Act impone loro”, ha aggiunto. Le aziende dovranno infatti rispettare gli obblighi di trasparenza e affidabilità previsti dal Digital Services Act ...

L'ombra dell'aut aut legato all'applicazione del Digital Services Act si allunga sulle, intercettando social network e motori di ricerca. E non è escluso che resti limitato all'Unione ...

L'Ue dice stop al "far west digitale": scatta la sorveglianza per 19 Big Tech TGCOM

