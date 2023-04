Biden ufficializza la ricandidatura alle presidenziali del 2024

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Joeha annunciato la sua intenzione di ricandidarsi alla Presidenza degli Stati Uniti nel. L’ufficialità è arrivata dal profilo Twitter dell’inquilino della Casa Bianca. Joeha annunciato la sua intenzione di ricandidarsi alla Presidenza degli Stati Uniti nel“Ogni generazione ha un momento in cui ha dovuto difendere la democrazia. Difendere le loro libertà fondamentali. Credo che questo sia nostro. Ecco perchè mi candido alla rielezione a Presidente degli Stati Uniti. Unisciti a noi. Finiamo il lavoro” scrive. Anche Kamala Harris ha annunciato la sua candidatura alla vice presidenza. “In quanto americani, noi crediamo nella libertà e crediamo che la nostra democrazia sarà forte quanto lo è la nostra volontà di lottare per essa. Ecco perché Joeed io ...

Con l'ufficialità della candidatura di Joealle presidenziali del 2024, si apre la 'maratona' che porterà alle L'articolo Usa 2024,candidatura: ecco le date chiave fino al voto proviene da True ...Quella diè una ricandidatura che cancella in parte le ansie per l'individuazione di un leader forte da presentare alle prossime elezioni, ma anche segno delle difficoltà interne ai Dem di ...Mentre il Presidente della Repubblica finlandese Sauli Niinisto: Lepoca del non ... Orgoglioso si e' detto anche il presidente Usa Joeche ha anche invitato Turchia e Ungheria a ...

Il presidente Joe Biden ufficializza la sua ricandidatura per il 2024 ... Fanpage.it

Joe Biden ha annunciato la sua intenzione di ricandidarsi alla Presidenza degli Stati Uniti nel 2024. Joe Biden ha annunciato la sua intenzione di ricandidarsi alla Presidenza degli Stati Uniti nel 20 ...Con l’ufficialità della candidatura di Joe Biden alle presidenziali del 2024, si apre la ‘maratona’ che porterà alle elezioni che a novembre del prossimo anno eleggeranno il 47mo presidente degli Stat ...