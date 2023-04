Biden si ricandida. Ma il suo futuro politico è a rischio

Leggi su panorama

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Joesi èto ufficialmente alla Casa Bianca. Il presidente ha effettuato l’annuncio martedì attraverso un video. “Quando mi sono candidato alla presidenza quattro anni fa, ho detto che siamo in una battaglia per l'anima dell'America. E lo siamo ancora”, ha dichiarato per poi aggiungere: “La domanda che dobbiamo affrontare è se negli anni a venire avremo più o meno libertà. Più diritti o meno”. “So quale voglio che sia la risposta e penso che lo sappiate anche voi. Questo non è il momento di essere soddisfatti. Ecco perché mi candido per la rielezione”, ha concluso. L’annuncio dellatura è arrivato con notevole ritardo rispetto a quanto atteso. Secondo indiscrezioni circolate alla fine dell’anno scorso, l’ufficialità sarebbe dovuta infatti arrivare già a inizio febbraio. Il punto è che la strada verso la ...