Biden si ricandida con un video | Finiamo il lavoro

Joelancia formalmente la sua attesa ricandidatura alla Casa Bianca, sfidando le critiche alla sua eta' avanzata e spianando la strada alla sempre piu' probabile riedizione del duello con Donald ...SI: LA CORSA USA 2024 HA INIZIO Deve 'finire il lavoro', insomma, Joe. Difendendo gli ottimi risultati economici sin qui raggiunti, anche se dal partito rivale arrivano accuse ...A 80 anniè già il presidente degli Stati Uniti più anziano di sempre, e, se eletto, finirebbe il secondo mandato a 86 anni. La vicepresidente sarebbe ancora Kamala Harris che durante un ...

Usa 2024, Biden si ricandida: "Difendere la democrazia e le libertà fondamentali" RaiNews

Joe Biden lancia formalmente la sua attesa ricandidatura alla Casa Bianca, sfidando le critiche alla sua eta' avanzata e spianando la strada ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...