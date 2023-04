Berlusconi | nuovo bollettino | «Ripresa ottimale e convincente»

...Zangrillo - Ciceri E' quanto si legge nell'ultimo bollettino sulle condizioni del leader di Forza Italia Silvio, ricoverato da tre settimane all'ospedale San Raffaele di Milano. Il...... in molti si dicono stanchi del format, in tanti propongono la messa in onda di unreality ... senza brillare davvero e oltretutto scadendo nel trash, aspetto condannato da Pier Silvio...Il video del Senato che applaude Silvio. Il tweet di Taffo su Silvioscatena le polemiche . Bufera su Carlo Calenda per la frase su Silvio: cosa ha detto . Chi è ...

Silvio Berlusconi al San Raffaele, oggi il nuovo bollettino sulle ... IL GIORNO

Nuovo bollettino dall'ospedale San Raffaele relativo alle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato dallo scorso 5 aprile per un'infezione polmonare in consguenza di una leucemia cronica ...“Nel corso degli ultimi quattro giorni, le risposte alle terapie hanno reso possibile il raggiungimento di un quadro clinico stabile, caratterizzato da una ottimale e convincente ripresa delle funzion ...