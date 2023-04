Berlusconi ancora in ospedale | ecco l' ultimo bollettino dei medici | ' Il corpo risponde alle terapie'

È quanto si legge nel nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia, Silvio, firmato dai primari dell'ospedale del San Raffaele di Milano che lo hanno in ......a favore della resistenza pronunciata proprio l'altra sera da Silvio. Ha ragione Mattarella (ed era giusto il nostro titolo di ieri): Ora e sempre Resistenza, perché c'èmolto, ...... con le quali puoi pensare di demonizzare il tuo nemico, come facevacon il comunismo, e come c'è chi a sinistra cerca di fare con il fascismo. Dopodiché ci sonoalcuni che sono ...

Berlusconi ricoverato, altra notte tranquilla e visite ancora limitate Sky Tg24

Come sta oggi Silvio Berlusconi: gli ultimi aggiornamenti di mercoledì 26 aprile sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia ricoverato al ...Cristian Brocchi, ex bandiera e allenatore del Milan, è senza panchina da un anno: «Da Berlusconi al Monza, vi racconto tutto» ...