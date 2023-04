L'Inter si prepara a scendere in campo per ladi Coppa Italia contro la Juventus. La formazione nerazzurra vuole continuare a puntare a ... A poche ore dal calcio di inizio è Beppead ......competizioni europee Come sottolinea, le italiane hanno grandi possibilità di vincere in Europa in questa stagione. A partire dalla Fiorentina in Conference League, che sfiderà in...- è il pensiero di Beppe- Ma tutte le italiane quest'anno hanno fatto bene. La Juve ha ... E poi la Roma è alla quartaeuropea negli ultimi 6 anni, ha tradizione". Mircea Lucescu ...

Bergomi e la semifinale di Coppa Italia: “Inter più brava a giocare ma la Juventus…” ItaSportPress

Simone Inzaghi potrebbe stravolgere le carte in tavola e schierare Lukaku al fianco di Lautaro Martinez in vista della semifinale di Coppa Italia. TENTAZIONE – TuttoSport parla di un Simone Inzaghi co ...L'Inter torna in campo ad Appiano Gentile all'indomani del convincente 3-0 di Empoli per preparare il match con la Juventus, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.