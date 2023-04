(Di mercoledì 26 aprile 2023) L’. In occasione dell’InternationalDay domenica 30 aprile a Ponte Nossa in collaborazione con UniAcque, il concerto di Francesco Chiapperini «On The Bare Rocks and Glaciers».

Da Vivaldi a Händel, dalle musiche dei film disneyani al, proporranno un'esperienza di ascolto variegata i sei concerti in programma fra il 13 maggio e ...in collaborazione con il Comune di... promosso in collaborazione con l'Associazione "Ilva a scuola". PROGRAMMA " TRA ORIENTE ED ... Festival di Brescia e, Ravello Festival ed in prestigiose sedi italiane come il Teatro alla ...Tra, pop e band leggendarie "L'offerta è davvero diversificata e spazia tra, pop, band ... come dimostra l'ampliamento della platea e in occasione diBrescia Capitale della Cultura ...

Bergamo Jazz, evento speciale alla sorgente Nossana - Cultura e ... L'Eco di Bergamo

Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...Si inaugura il 21 giugno con la Festa della Musica, e si prosegue fino al 30 luglio, data del party conclusivo ...