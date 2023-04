Bebe Vio | morto nonno Giorgio Il dolore sui social | ' Era il mio fan numero 1 e custode ufficiale delle medaglie'

Lutto per. La campionessa paralimpica ha annunciato sui social la morte del nonno Giorgio , a cui era molto legata: 'Era il mio fan numero 1 e custode ufficiale delle medaglie', scrivea ..., è morto nonno Giorgio, all'improvviso. Con lui andranno anche le sue ...conquista l'oro e il bronzo nella scherma paralimpica. Si è conclusa la Coppa del Mondo di scherma paralimpica ...

Lutto per Bebe Vio, è morto il nonno Giorgio: “Era il mio fan numero 1, non vedevo l’ora di… Il Fatto Quotidiano

Lutto per Bebe Vio. Sono ore di dolore per la campionessa paralimpica in seguito alla morte del nonno Giorgio, scomparso improvvisamente nella giornata di martedì 25 aprile. E’ stata la stessa atleta ...MOGLIANO - Il rientro in Italia dalla vittoriosa prova di Coppa del Mondo di scherma paralimpica svoltasi a Nimes, in Francia, per la più volte campionessa Bebe Vio, è ...