Bebe Vio e l’addio a nonno Giorgio sui social | “Era il mio fan numero uno”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) La campionessa paralimpica dedica una serie di scatti in ricordo del: "Per sempre nei nostri cuori e alle mie gare", commenta su Instagram. L'articolo proviene da DireDonna.

La campionessa ha voluto ricordare il suo amato nonno Giorgio con un post su ...Ecco cosa è successodopo l'oro nel fioretto alle Paralimpiadi: 'Ho avuto paura di morire, ecco perchè ho pianto' Il racconto su TikTok Con la sua forza d'animo Nina è diventata un punto di ...In Italia, a interpretarla saranno l'attrice Miriam Leone e l'atleta paralimpicaGrandis , protagoniste di spot realizzati tra le vie di Roma . 'Utilizzare il nuovo mascara Telescopic Lift ...

E' morto il nonno di Bebe Vio: «Era il mio fan numero 1, le mie medaglie andranno con lui» ilgazzettino.it

Le stelle dello sport, di ieri e di oggi, si danno appuntamento a Parigi, l’8 maggio per i Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport. Tra le presenze confermate, i membri della Laureus Academ ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...