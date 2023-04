Beautiful | anticipazioni 27 aprile | Ridge si trasferisce da Steffy Lei | Thomas e Taylor gli lanciano un appello

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 26 aprile 2023)27: addio (per l’ennesima volta!) alla coppia formata dae Brooke? Il Forrester esaudirà il desiderio die dei loro figli?27: Brooke a terra,se ne va e…è propenso lasciare Brooke una volta per sempre dopo quello che ha fatto con Deacon e lei ha il cuore spezzato. Lo stilista raggiungea casa sua, dove ci sono anche, e dà loro la notizia: il suo matrimonio con la Logan non può andare avanti! A questo punto trova spalle su cui piangere e tutti e tre lo esortano proprio a lasciare la moglie, per tornare da loro: l’unica famiglia che abbia mai avuto! Colpo ...