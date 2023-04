Beauguel | «Ronaldo mi ha deluso Gli ho chiesto la maglia e non mi ha nemmeno guardato in faccia»

Dopo essere stato sconfitto il giorno dell'esordio dall'Al Ittihad nella Supercoppa, Cristianoesce in semifinale per mano dell'Al Wehda, che capitalizza il vantaggio disenza ......di Cristiano. La squadra è stata quest'oggi sconfitta per 1 - 0 dall' Al Wahda, quartultima in campionato, pur giocando ben 37 minuti in superiorità numerica. Decisiva la rete di...Commenta per primo Un'altra delusione per Cristianoche perde un'occasione di vincere un titolo nella sua nuova avventura in Arabia Saudita. ...si impone l' Al Wehda grazie alla rete di...

Beauguel: «Ronaldo mi ha deluso. Gli ho chiesto la maglia e non mi ... IlNapolista

Non è certamente il momento più felice nella carriera di Cristiano Ronaldo. L’esilio in terra saudita del fuoriclasse portoghese, per quanto dorato, si sta rivelando abbastanza doloroso da un punto di ...Ronaldo Al-Nassr, altro fallimento: l’Al Wahda passa 0-1 e vola in finale di King Cup. CR7 e compagni eliminati Altro clamoroso flop dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. La squadra di CR7 è stata sconf ...