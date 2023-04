Beatrice Valli | la riflessione dopo il parto | «Ecco il momento più bello ma anche il più difficile dell' essere mamma»

... la dolce vita tra divertimenti e arte PRESENTAZIONI SOCIAL Fotogallery -ha partorito, ecco Matilda Luce LETTERA INTIMA Fotogallery - Aurora Ramazzotti, selfie allo specchio per un ..., mamma per la quarta volta da pochi giorni, fa una gaffe sui social . L' influencer , che ha fatto sapere ai follower che oggi tornerà a casa con la sua bimba appena nata, ha sbagliato ...... la dolce vita tra divertimenti e arte PRESENTAZIONI SOCIAL Fotogallery -ha partorito, ecco Matilda Luce LETTERA INTIMA Fotogallery - Aurora Ramazzotti, selfie allo specchio per un ...

Beatrice Valli ha partorito, sui social presenta la quarta figlia TGCOM

Beatrice Valli è diventata mamma della sua quarta figlia, Matilda Luce, avuta con il marito Marco Fantini. Il momento del parto è stato documentato sui social ...Beatrice Valli, mamma per la quarta volta da pochi giorni, fa una gaffe sui social. L'influencer, che ha fatto sapere ai follower che oggi tornerà ...