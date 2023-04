Beatrice Valli | la riflessione dopo il parto | ' Ecco il momento più bello ma anche il più difficile dell' essere mamma'

(Di mercoledì 26 aprile 2023)è diventataa sua quarta figlia , Matilda Luce, avuta con il marito Marco Fantini . Ildelè stato documentato sui social così come l'intera gravidanza'ex ...

è diventata mamma della sua quarta figlia , Matilda Luce, avuta con il marito Marco Fantini . Il momento del parto è stato documentato sui social così come l'intera gravidanza dell'ex ...e la gaffe sul nome della figlia dopo il parto: il dettaglio social che non sfugge ai fan Ilary Blasi fa innervosire Alvin: l'inviato abbandona l'Isola dei Famosi durante la diretta. ...e la gaffe sul nome della figlia dopo il parto: il dettaglio social che non sfugge ai fan Ilary Blasi fa innervosire Alvin: l'inviato abbandona l'Isola dei Famosi durante la diretta. ...

Beatrice Valli, la riflessione dopo il parto: «Ecco il momento più bello ma anche il più difficile dell'essere leggo.it

Il primo brilla al Due Valli, apertura del CIRA e della CRZ di zona, mentre il secondo, al debutto sulla Yaris, chiude terzo all'Elba, round inaugurale dell'IRC. Rosà (VI), 26 Aprile 2023 – Rally Team ...Beatrice Valli ha più volte confidato che questa gravidanza è stata la più dura, complicata, le ha causato vari malesseri, ha avuto più volte paura. Forse anche per questo non vedeva l’ora di ...